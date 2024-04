Unicef lancia un volume e iniziative per la giornata della terra

In occasione della Giornata mondiale della terra, che ricorre il 22 aprile, l'Unicef lancia la nuova pubblicazione "Bambine, bambini adolescenti e cambiamenti climatici" e presenta diverse iniziative su tutta italia.

Anche in Italia bambini e adolescenti, sottolinea l'Unicef, devono confrontarsi con un clima che sta cambiando: nel 2020 erano 6,1 milioni i minorenni esposti a un'alta frequenza di ondate di calore, nel 2050 saranno 9,7 in uno scenario ad emissioni molto elevate. Nel 2022 erano il 7,8% i minorenni che vivevano in aree ad alto rischio di inquinamento da pesticidi: nel 2022 erano circa 298.000 i bambini esposti a livelli elevati o molto elevati di stress idrico.

Dal 2022 l'Unicef Italia promuove la campagna 'Cambiamo Aria' per sensibilizzare sull'impatto della crisi climatica sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E' possibile partecipare ad un quiz, a cui hanno già partecipato oltre 8.000 persone, per riflettere sulla sostenibilità delle abitudini quotidiane e leggere consigli su come migliorarle sulla piattaforma: https://misurailtuoimpatto.unicef.it/ Inoltre il 20 aprile, in occasione dell'apertura della Planet Week di Torino, all'interno della manifestazione per la Giornata della Terra ospitata nei Musei Reali e Giardini Reali, l'Unicef Italia e Aworld promuovono un panel sul ruolo delle giovani generazioni alle soluzioni per il clima. Due giovani volontarie del movimento Younicef dialogheranno con l'Inviato Speciale per il cambiamento climatico Francesco Corvaro, il direttore generale dell'Unicef Italia Paolo Rozera e il direttore dell'Undp- Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Rome Centre Agostino Inguscio, l'incontro sarà moderato da Stefania Farina, responsabile della sostenibilità di Aworld. Il panel si terrà dalle 11.15 alle 12.00 nell'area del palco centrale della manifestazione.

Infine dal 22 aprile al 27 maggio si potrà sostenere il progetto "Acqua e igiene" scegliendo i regali sostenibili dell'Unicef come il cappellino in cotone 100%, la borsa mare e la trousse in juta e cotone, la borraccia termica in acciaio, il gioco in legno tic-toc. Durante questo periodo i volontari Unicef, in tutta Italia, realizzeranno tantissime attività che coinvolgeranno i più piccoli e le loro famiglie per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e sull'importanza di un corretto utilizzo dell'acqua.



