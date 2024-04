Saluti romani a commemorazione fratelli Mattei, 12 denunce

Denunciate dalla polizia 12 persone per i saluti fascisti durante la commemorazione nei giorni scorsi di Primavalle in ricordo di Stefano e Virgilio Mattei, figli dell'ex segretario della sezione Msi di Primavalle.

Si tratta, per la maggior parte, di militanti di formazioni politiche dell'estrema destra romana, tra cui ex attivisti, noti militanti e nuove leve di Forza Nuova e della sua emanazione giovanile Lotta Studentesca, oltre ad un elemento organico della tifoseria ultras di fede laziale. Oltre ai denunciati, la Digos capitolina ha identificato altre 15 persone, tutte legate agli ambienti della destra radicale.



