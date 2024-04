Piantedosi visita Reparto mobile di Roma, 'vi sosteniamo'

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha fatto visita questa mattina al Reparto mobile di Roma. Il titolare del Viminale, incontrando il personale, ha manifestato la vicinanza "a chi, in scenari particolarmente complessi, è chiamato a svolgere una attività delicata a garanzia delle libertà di tutti".

"Stare oggi qui insieme a voi - ha dichiarato il ministro - vuole essere il segno tangibile della considerazione per il lavoro che svolgete, essenziale per la nostra democrazia.

Continueremo a sostenere il vostro impegno ed a tenerlo in grande considerazione "



Riproduzione riservata © Copyright ANSA