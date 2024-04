Il 25 aprile con il padre di Ilaria Salis. L'Anpi: "Mai veti, la Brigata Ebraica assente da anni al corteo"

Anche quest'anno, in occasione del 25 aprile, a Roma "un grande corteo" attraverserà i luoghi simbolo della Resistenza romana per arrivare a Porta San Paolo dove si alterneranno sul palco giovani, donne e uomini del mondo del lavoro, dello studio, del volontariato, "in un collegamento ideale e forte con le partigiane e i partigiani, le associazioni della Resistenza". E sul palco salirà anche Roberto Salis, padre di Ilaria, detenuta in Ungheria. Lo rende noto la presidente dell' Anpi provinciale di Roma, Marina Pierlorenzi, spiegando che corteo e interventi "parleranno di pace", "parola poco usata in questo periodo storico caratterizzato da una cinquantina di conflitti ad alta intensità, e una miriade di altri a media e bassa intensità, sparsi ovunque nel mondo" "'Cessate il fuoco, ovunque' non è quindi solo uno slogan ma l'esatta rappresentazione dell'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra. Costituzione ignorata, devastata- sottolinea Pierlorenzi- da un governo che intende cambiarla, snaturarla, attraverso riforme quali quelle del 'premierato' e dell'autonomia differenziata, e con mille atti quotidiani, leggi, decreti che impoveriscono i diritti di uguaglianza, libertà di pensiero e di manifestazione".

E intanto "in Europa si vota per l'aumento delle risorse destinate agli armamenti, e la maggioranza nel parlamento italiano è d'accordo, in un'escalation terribile di rovine e di morte. Un'Europa in cui un governo illiberale tiene in carcere ed espone in catene una giovane donna senza che ancora le sia stato notificato il capo di imputazione, e il cui papà Roberto Salis, sarà con noi sul palco di Porta San Paolo". " La nostra piazza plurale, inclusiva, sarà popolata di famiglie, di giovani e di anziani, democratici, antifascisti, che vogliono continuare a sperare in un'Italia del buon lavoro, del salario dignitoso, di diritti civili per tutti, insieme per poter costruire l'oggi e il domani, per una vita dignitosa, per la libertà e per la pace- conclude la presidente dell'Anpi- Tantissime bandiere in piazza, soprattutto quelle della pace. Le bandiere della nostra Costituzione antifascista"

"Noi come Anpi non abbiamo mai posto veti per la partecipazione al nostro corteo. Sono sempre stati invitati tutti coloro che si sentono antifascisti e credono nella democrazia, nella libertà e nella giustizia. La Brigata Ebraica, comunque, non partecipa al nostro corteo da anni, anche se è sempre stata invitata". Così la presidente dell'Anpi di Roma, Marina Pierlorenzi, commenta all'ANSA le dichiarazioni degli studenti palestinesi che hanno chiesto di vietare i simboli sionisti nelle celebrazioni del 25 aprile.

