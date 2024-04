Regioni, su sicurezza nel lavoro serve nostro contributo

"Per contrastare il fenomeno degli incidenti sul lavoro in modo sempre più efficace è indispensabile il contributo e la presa di responsabilità delle Regioni, che vanno coinvolte sia nell'analisi del quadro normativo attuale che nella formulazione di proposte organiche di intervento". Lo chiedono le Regioni in una ordine del giorno presentato in sede di Conferenza Stato-Regioni sul tema della sicurezza del lavoro, in cui tra l'altro si chiede una "leale collaborazione istituzionale". I provvedimenti, affermano i governatori, "accentrano le prerogative e quindi inficiano anche le responsabilità e le competenze regionali".



