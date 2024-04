Incastrato nel tunnel scavato per rapinare una banca, 5 arresti

Scavarono un tunnel sotterraneo per mettere a segno una rapina in banca, ma la galleria crollò causando il grave ferimento di un componente della banda. I Carabinieri della compagnia di Roma Trastevere, su delega della Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per cinque uomini, gravemente indiziati della tentata rapina avvenuta l'11 agosto 2022 alla filiale Unicredit di Piazza Pio XI a Roma e per il reato di crollo e disastro doloso.

L'indagine era stata avviata già nel mese di giugno 2022 in seguito ad alcune informazioni investigative arrivate da reparti dell'Arma di altre regioni su una banda del buco pronta a rapinare una filiale a Roma. I carabinieri di Trastevere sono così riusciti a individuare il probabile obiettivo.

Quella mattina hanno intercettato una telefonata al 112 che richiedeva l'invio di un'ambulanza poiché durante le operazioni di scavo, a causa del crollo di una parte di manto stradale, una persona era rimasta bloccata sotto le macerie. Giunti immediatamente sul posto hanno identificato i presenti. Due degli indagati hanno tentato di darsi alla fuga, speronando le auto con a bordo i militari, ma sono stati bloccati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, rimasto bloccato sotto le macerie, è stato estratto dopo circa otto ore dai vigili del fuoco, in gravi condizioni.

Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che i cinque indagati intendessero creare nel sottosuolo un tunnel per poi rapinare la banca.





