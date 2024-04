Aggredì l'ex compagna e ferì 3 persone, 'ero spinto ad uccidere'

Quel pomeriggio di tre giorni fa ha detto all'ex compagna, prima di aggredirla, che "al mattino aveva cercato di uccidere una persona" e che "voleva ammazzare anche il medico che l'aveva visitata". Poi, davanti al giudice ha dichiarato di avere agito per delle "allucinazioni sonore che gli indicavano di dovere uccidere, abbinate a delle visioni di 'venature rossastre'".

Sono parole agli atti del 22enne arrestato dai carabinieri il 15 aprile dopo aver aggredito la sua ex compagna, coetanea, alla clinica Città Studi di Milano e ferito con un coltello tre persone intervenute per difenderla. Ieri il gip di Milano Patrizia Nobile ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per il giovane per le accuse di stalking e lesioni aggravate ai danni dell'ex fidanzata. E dagli atti emerge che l'intervento delle tre persone (un addetto alle pulizie, un infermiere e un paziente) è stato importante, perché lo stesso giovane ha detto che aveva intenzione di "uccidere".

Le condotte persecutorie e "ossessive", per "gelosia morbosa", ai danni della giovane vengono contestate dal "mese di febbraio" fino all'episodio di tre giorni fa, quando la ragazza era andata alla clinica per una visita medica in un colloquio di lavoro. Il 22enne non accettava la fine della relazione e l'avrebbe tempestata di messaggi, minacciandola con frasi come "ti ammazzo", "non ti libererai di me", "se io muoio ti porto con me". Dentro l'ospedale l'uomo, ubriaco, l'ha anche minacciata col coltello di 8 centimetri di lama, "strattonandola e gettandola a terra". L'addetto alle pulizie ha raccontato di aver visto che lui la picchiava "con estrema violenza".

E' stata una quarta persona a riuscire a "bloccare con un piede il polso" del 22enne, "facendogli abbandonare la presa del coltello". Il gip nelle esigenze cautelari sottolinea la sua "personalità prepotente" e "aggressiva". E la "pericolosità" è riscontrata anche dal suo verbale in cui ha parlato di "una voce che lo spingerebbe a uccidere". Presunti profili psichiatrici da valutare con una consulenza. Il giovane è anche indagato per le lesioni ai tre feriti.



