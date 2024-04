Femminicidio Aosta:da arrestato ok estradizione in Italia

Dal carcere di Grenoble (Francia) ha dato il suo assenso all'estradizione in Italia Sohaib Teima, ventunenne di Fermo arrestato a Lione mercoledì scorso e "gravemente indiziato", per la procura di Aosta, dell'omicidio della compagna, la francese Auriane Nathalie Laisne (22), uccisa a coltellate e poi trovata morta il 5 aprile in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta. Domani Teima comparirà davanti ai giudici della 'chambre de l'instruction' della Corte d'appello di Grenoble, che dovranno esprimersi sulla sua consegna dopo il mandato d'arresto europeo spiccato dall'Italia. La decisione è attesa entro sette giorni.



