Vasto incendio nel Teramano, in azione un Canadair

Vigili del fuoco impegnati dalla notte nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che si è sviluppato in località Santa Chiara di Torricella Sicura. Il rogo interessa un'ampia area di circa 20 ettari a ridosso del territorio del comune di Teramo. Oltre alle operazioni via terra, sul posto, da stamani, sta operando un Canadair.

L'intervento dei Vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di raggiungere alcune abitazioni vicine al fronte del fuoco che è avanzato velocemente a causa del forte vento. Il coordinamento da terra dei mezzi aerei è affidato a un Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Comando di Teramo. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Torricella Sicura per gli adempimenti di competenza.



