Pincarelli, uno degli assassini di Willy, si sposa in carcere

E' il giorno delle nozze per Mario Pincarelli che, nella notte del 6 settembre 2020, massacrò fino a farlo morire Willy Monteiro Duarte in una piazza di Colleferro, vicino Roma, insieme ai fratelli Bianchi e a Francesco Bellegia. Pincarelli è stato condannato a 21 anni appena una settimana fa dalla Cassazione. Di lui si è innamorata Laura Raffo che lo ha visto in tv, ha cominciato a scrivergli delle lettere e poi gli ha proposto il matrimonio. Le nozze avverranno nel carcere di Civitavecchia dove Pincarelli è rinchiuso. Laura Raffo ha 28 anni, fa la commessa ed è nata a Bracciano e si dice "innamorata" e convinta dell'innocenza di Pincarelli. Niente foto per loro ma la possibilità di potersi vedere in durante i colloqui in carcere una volta a settimana.





