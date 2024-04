Migranti, Cpr Liguria sarà realizzato nel Dianese

Il Centro per il rimpatrio (Cpr) per la Liguria verrà realizzato all'ex caserma dell'esercito Camandone di Diano Castello, dismessa nel 1999. Anche se la Prefettura di Imperia non ha ancora comunicato l'ufficialità della decisione assunta dal ministero dell'Interno, secondo fonti autorevoli non ci sarebbero più dubbi. La notizia è trapelata ieri, quando al termine di un incontro con il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, i sindaci del Golfo Dianese, che insieme ad associazioni di categoria e cittadini hanno dato vita al 'Comitato No Cpr' hanno dichiarato "l'assoluta contrarietà alla decisione assunta a livello ministeriale di collocare il centro all'interno dell'ex caserma Camandone di Diano Castello", riservandosi di produrre un ulteriore documento, dopo quello inviato lo scorso ottobre direttamente al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per affermare la propria contrarietà. "Inoltre - fanno sapere - il Comitato si riunirà quanto prima per individuare ulteriori azioni di contrasto da intraprendere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA