Inquinamento a Fiume Santo, assolti ex manager E.On

La Corte d'appello di Sassari, confermando le sentenze di primo grado, ha assolto stamattina gli ex dirigenti della centrale elettrica E.On di Fiume Santo, Marco Bertolino e Salvatore Signoriello, imputati per disastro ambientale per il presunto inquinamento del sottosuolo e delle falde acquifere dai serbatoi della centrale del nord ovest Sardegna, per fatti del 2014.

I giudici hanno ritenuto validi i verdetti con cui il Tribunale di Sassari aveva ritenuto i due manager non responsabili di alcun inquinamento derivante dai serbatoi della centrale.

Bertolino, che in primo grado era stato giudicato con rito abbreviato, è stato quindi assolto "perché il fatto non sussiste".

Signoriello, per il quale la Procura non aveva ottenuto il rinvio a giudizio, è stata confermata la sentenza di "non luogo a procedere".

Entrambi gli imputati erano difesi dall'avvocato Giuseppe Conti.

Nel procedimento si erano costituiti parte civile il ministero dell'Ambiente, il Comune di Porto Torres, il Wwf, e il comitato Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, rispettivamente rappresentati dagli avvocati Francesco Caput, Fabrizio Bionda, Gianmichele Sideri e Pina Zappetto.



