Incendio a Stromboli, notificate sei conclusioni indagini

I carabinieri di Milazzo hanno notificato avvisi della conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, a quattro persone fisiche accusate di disastro ambientale colposo e ai due persone giuridiche, una società di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi ed una società operante nell'ideazione e realizzazione di effetti speciali per cinema, tv e teatri, per responsabilità amministrativa in ragione del reato ambientale.

L'inchiesta riguarda l' incendio a Stromboli il 25 e 26 maggio 2022, in un'area naturale protetta e sottoposta a vincolo ambientale, inserita nei siti "Unesco" e "Rete Natura 2000" e nella riserva naturale "Isola di Stromboli e Strombolicchio", che sarebbe divampato durante le riprese di una fiction sulla Protezione civile affidata dalla Rai alla "11 Marzo film".





