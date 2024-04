A Ischia, il faro di Punta Imperatore avvolto dalla nebbia

Il faro di Punta Imperatore, a Forio, sull'isola di Ischia, immerso nella nebbia. L'immagine, scattata la mattina del 15 aprile 2024, racconta dell'incontro tra l'aria calda e la temperatura del mare ancora relativamente fredda che ha permesso di generare la cosiddetta "nebbia da avvezione". Un fenomeno che rende ancora più intensa l'atmosfera della grande struttura che sembra quasi sospesa sopra una tavolozza di nuvole.

In virtù di un restauro conservativo, questo faro a ottica rotante, dal luglio 2023 e dopo anni di abbandono, oggi è anche in un resort di proprietà della tedesca Floatel GmbH, specializzata nella valorizzazione di fari in tutta Europa. Attivo da 132 anni, il Faro Punta Imperatore si spinge a 164 metri d’altezza: da qui i suoi fasci di luce arrivano a 22 miglia di distanza, orientando la navigazione delle imbarcazioni. È situato nel punto più occidentale dell'isola di Ischia al limite esterno ad Ovest del Golfo di Napoli. Per altri dettagli tecnici si può consultare la pagina del sito della Marina militare italiana (il Faro di Punta Imperatore).

