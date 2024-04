Uccide il vicino dopo una lite condominiale, fermato

Una lite condominiale è finita in tragedia a Parete, nel Casertano. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Aversa, intervenuti sul posto, la vittima è un uomo di 60 anni, ucciso a colpi di pistola dal vicino 74enne, che è stato fermato. La lite è avvenuta nel parcheggio interno del condominio, e sarebbe stata provocata da screzi legati al parcheggio delle auto. I carabinieri hanno ritrovato e sequestrato l'arma usata per il delitto, una calibro nove e fermato per omicidio l'aggressore.



