Spiagge piene, il clima estivo spinge al mare, domani il bis

Clima estivo sullo Stivale, con temperature anche di 30 gradi, e tanta voglia di mare e primi bagni: spiagge e lidi pieni, con gli stabilimenti che ancora devono tirare fuori i lettini ma che comunque hanno accolto chi voleva darsi alla tintarella e pranzare sul litorale. Anche domani le previsioni sono di tutto esaurito, con soddisfazione degli esercenti balneari che lamentano ancora gli scarsi guadagni di Pasqua. Da lunedì però torna l'aria artica che man mano scenderà lungo la penisola, chiudendo così questo assaggio di estate e salsedine.

Ma oggi intanto si fa fatica a guadagnarsi un 'posto al sole'. Tutto sold out in Liguria, da Ventimiglia a La Spezia migliaia di turisti sono entrati in acqua, complice la temperatura del mare a 17 gradi e quella esterna a 24. Le spiagge pugliesi sono state prese d'assalto: dal Gargano al Salento, la presenza di bagnanti "va oltre ogni più rosea aspettativa visto il periodo, e noi ci stiamo attrezzando per offrire tutti i servizi" dichiara Antonio Capacchione, presidente del Silb, l'associazione che riunisce i gestori dei lidi balneari italiani. "Il caldo di oggi - aggiunge - ha spinto molte persone a riversarsi sul bagnasciuga per la prima tintarella e per i primi bagni: si avverte il desiderio di mare".

Nonostante un leggero vento e temperature miti, in Sicilia il sole e il cielo azzurro hanno riempito i lidi. A Mondello, la spiaggia di Palermo, il mare è uno specchio turchese con centinaia di persone in costume a prendere il sole mentre altre si fanno il bagno o girano in canoa. Anche nel golfo di sabbia bianca di San Vito Lo Capo (Trapani) si prende il sole e già sono apparsi i primi venditori di secchielli e salvagenti che normalmente si vedono da fine maggio. Anche a Selinunte, frazione di Castelvetrano, sono in tanti in spiaggia così come nella baia di Mazzarò, la frazione di Taormina.



