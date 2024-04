Inaugurazione anno accademico Kore di Enna gestita da robot

Sono stati due robot del laboratorio di Intelligenza artificiale a gestire la cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico dell'università Kore di Enna.

Gli ospiti e autorità sono stati accolti da due robot umanoidi Ameca, considerati i più avanzati al mondo soprattutto per l'interazione visivo-verbale e la mimica facciale. Uno dei due robot ha scandito gli annunci e preparato la sala all'inizio del corteo accademico, annunciando uno a uno i rettori intervenuti dagli atenei di Sicilia, Calabria e Puglia e invitato i presenti ad alzarsi per l'inno nazionale e per quello dell'Unione europea. Il robot ha anche risposto al presidente dell'Università Kore, Cataldo Salerno, quando, a chiusura del suo intervento, ha ringraziato anche gli umanoidi.

Quando è stato il turno del rettore, Francesco Tomasello, il robot si è rifiutato di annunciarlo, evidentemente ritenendo già esaurito il suo turno perché il professore era intervenuto fuori programma al microfono per salutare gli ospiti. L'umanoide ha considerato già svolto il compito del rettore ed ha dato la parola al direttore generale, Salvatore Berrittella, lasciando il rettore Tomasello un po' sorpreso. Una speaker in carne e ossa ha risolto l'imbarazzo sotto lo sguardo perplesso del robot, che è infatti dotato di mimica facciale del tutto simile a quella umana.

Ristabilito "l'ordine corretto", il robot ha ripreso il controllo della sala fino alla fine della cerimonia, tenendo continuamente sotto osservazione il palco e la platea È la prima volta che una cerimonia accademica viene diretta da un robot. L'università Kore di Enna ha strutture informatiche di ricerca di alto livello e i robot Ameca fanno parte del Laboratorio di apprendimento automatico e di comprensione del linguaggio dell'ateneo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA