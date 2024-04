Con allacci abusivi consuma 300mila euro di luce, arrestato

Si è allacciato abusivamente alla rete elettrica per cinque anni consumando circa 300mila euro di luce. Per questo motivo un cittadino algerino di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri a Roma.

I militari della stazione di Ponte Galeria hanno effettuato un controllo con il personale tecnico Areti nel bar tavola calda dell'uomo scoprendo gli allacci abusivi.

L'illecito ammonterebbe a circa 300mila euro. L'uomo è stato arrestato per furto di energia elettrica.



