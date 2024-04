A Brescia due ferimenti gravi nel giro di un'ora

Un uomo di origini indiane è stato raggiunto da un proiettile al torace sparato da un'auto in corsa. È accaduto a Brescia, in via Codignole nel quartiere Lamarmora. Le condizioni dell'uomo sono critiche ed è stato portato in ospedale da alcuni parenti che non hanno aspettato l'arrivo dell'ambulanza.

A meno di un'ora di distanza dagli spari che hanno raggiunto il cittadino indiano, un uomo di 80 anni è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco a Brescia.

È accaduto tutto a pochi chilometri di distanza in città. La Polizia di Stato sta ricostruendo quando avvenuto tra via Codignole, dove lo straniero è stato raggiunto da un proiettile al petto, e via Corsica, dove l'anziano si sarebbe sparato ferendosi gravemente. Da capire se i due episodi siano legati, ipotesi che gli inquirenti non escludono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA