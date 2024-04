Domenica si assegna lo scudetto del Subbuteo

Domenica prossima si assegnerà lo scudetto del calcio da tavolo, l'evoluzione moderna del Subbuteo. Domani e domenica il palazzetto dello sport Alfredo Romboli di Colleferro, in provincia di Roma, ospiterà il girone di ritorno dei campionati italiani di categoria 2023/2024.

Il girone di andata, disputato a San Benedetto del Tronto lo scorso ottobre, si è concluso con le Fiamme Azzurre Roma in testa, in Serie A, che si candidano a vincere il sesto scudetto della loro storia. Subito dietro ci sono Eagles Napoli, Barcellona e F.lli Bari Reggio Emilia. In Serie B sono 6 le squadre in lotta per la promozione.

Alla manifestazione sportiva, la più importante del circuito agonistico del calcio in miniatura nazionale, partecipano 48 club provenienti da tutta Italia, da Aosta a Palermo, per un totale di circa 300 giocatori presenti, tra i quali i migliori atleti al mondo di questa disciplina: tra gli altri, il campione del mondo individuale open in carica, Luca Colangelo, e lo spagnolo Carlos Flores, vincitore del titolo di campione d'Europa individuale open nel 2023.

L'evento è organizzato dalla Federazione italiana sportiva calcio da tavolo in collaborazione con il settore nazionale Subbuteo dell'organizzazione per l'educazione allo sport con il patrocinio del comune di Colleferro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA