Arrestato dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino un cittadino del Tagikistan di 32 anni colpito da mandato di arresto internazionale "per essersi arruolato nelle fila dello stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014". L'uomo risulta essere un "membro attivo dell'organizzazione terroristica ISIS". L'operazione si è svolta all'interno delle attività di prevenzione anti terrorismo in considerazione del delicato scenario internazionale.



