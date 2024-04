L'ex ministro Speranza contestato dai no vax a Ostia

Insulti e minacce all'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, da parte di un gruppo di no vax ieri Ostia, sul litorale romano. L'ex ministro si trovava lì per la presentazione del suo libro "Perché guariremo", in programma alle 17 nella palestra della legalità all'Idroscalo.

"Assassino" hanno urlato alcuni contestatori. Sul posto le forze dell'ordine. L'evento è stato poi spostato nella sala consiliare del municipio proprio per motivi di sicurezza.

Sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte dei poliziotti della Digos.

Video Ostia, Speranza contestato dai no vax: 'Assassino'







