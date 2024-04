In arrivo sole e caldo con picchi di 30 gradi al Nord

Sole, caldo e temperature vicine ai 30 gradi. L'arrivo di un nuovo anticiclone nordafricano porterà bel tempo su tutta Italia a partire da questo weekend. E' quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

Già dalle prossime ore su Liguria, Alpi e Prealpi ci sarà bel tempo che, nel fine settimana, si estenderà anche nelle regione del Centro-Sud. Solo in Liguria, sia oggi sia domani, ci sarà ancora qualche locale pioviggine.

Nel weekend, invece, il sole sarà dominante ovunque con l’aumento record delle temperature in montagna oltre i 4200 metri. Persisterà ancora il pericolo valanghe sulle Alpi.

Le temperature raggiungeranno picchi estremi di 30 gradi da Nord a Sud: mediamente le massime saranno comunque intorno ai 24-26 gradi, soprattutto nelle regioni meridionali, su Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, fondovalle alpini della Lombardia e zone interne della Toscana.

Nel dettaglio:

- Giovedì 4. Al nord: a tratti nuvoloso, specie in Liguria. Clima mite. Al centro: soleggiato e mite. Al sud: ampio soleggiamento.

- Venerdì 5. Al nord: poco nuvoloso con locali addensamenti specie in Liguria; clima mite. Al centro: soleggiato e mite; 28 gradi in Sardegna. Al sud: bel tempo; 27 gradi in Sicilia.

- Sabato 6. Al nord: quasi estate; clima mite con 26 gradi. Al centro: soleggiato e mite; 28-29 gradi in Sardegna. Al sud: bel tempo; 28 gradi in Sicilia.

- Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo, fino a 30 gradi da nord a sud.

