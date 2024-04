Giallo di valigie coi morti, Elona Kalesha fa ricorso in appello

"Le risultanze del processo di primo grado a Elona Kalesha è caratterizzato da molte zone d'ombra","non è possibile condannare per omicidio una persona" che "non si sa se abbia ucciso, non si è ipotizzato come abbia ucciso, si ignora con chi avrebbe ucciso e perché lo avrebbe fatto". Anche così gli avvocati difensori Federico Febbo e Antonio D'Orzi hanno proposto ricorso in corte di appello contro la condanna a 30 anni inflitta in primo grado a Elona Kalesha, la donna albanese di 39 anni imputata di aver ucciso e fatto a pezzi i genitori del suo ex fidanzato. I resti mortali di Teuta e Sphetim Pasho, scomparsi da Firenze nel novembre 2015, furono scoperti in modo fortuito dentro quattro valigie abbandonate in un campo tra la Fi-Pi-Li e il carcere di Sollicciano, a Firenze, nel dicembre 2020. Il processo in assise d'appello si aprirà il 18 settembre.

"Tanti, troppi ragionevoli dubbi aprono una voragine forse incolmabile circa la ricostruzione di fatti datati otto anni fa", si legge nel ricorso firmato dai difensori.

"Non esiste alcuna risultanza istruttoria che consenta di individuare l'appartamento di via Fontana quale il luogo dove è stato consumato l'omicidio - proseguono -. Dopo che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le due valigie portate via dall'appartamento di via Fontana non sono" quelle "contenenti i resti delle vittime è disarticolato l'elemento indiziario principale che ha orientato le indagini e ha condotto all'arresto di Elona Kalesha".

Elemento messo in risalto dalla difesa è "la dinamica" che "è ricondotta dai medici legali con ogni probabilità all'azione" di più persone "tant'è che abbandonata l'improbabile ipotesi iniziale di una condotta addebitata sostanzialmente ad una persona, Elona Kalesha, si propende ora per una condotta plurisoggettiva con il concorso di ignoti, la cui individuazione non è più neppure ipotizzata dopo che inizialmente erano stati indagati due soggetti".



