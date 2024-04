Elicottero si schianta sulle Alpi svizzere, tre morti

E' di tre morti e di tre feriti il bilancio dell'incidente sulle Alpi svizzere occorso stamane a un elicottero adibito al servizio di eliski, la pratica dello sci fuoripista servendosi di un velivolo come mezzo di risalita. A bordo c'erano il pilota, una guida alpina e quattro clienti. Lo comunica la polizia del Canton Vallese. L'elicottero si è schiantato stamane verso le 9.25 sul Petit Combin, dove sarebbe dovuto atterrare per far scendere guida e clienti. Arrivato nella parte alta della montagna che culmina a 3.668 metri di quota, il velivolo "è scivolato lungo la parete Nord" per "una ragione che l'inchiesta dovrà determinare".



