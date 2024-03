Morto operaio ferito in un incidente sul lavoro nel Fiorentino

E' morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 36 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Le Sieci, nel comune di Pontassieve, in provincia di Firenze. L'uomo, originario del Pakistan e residente in zona, è rimasto schiacciato dal macchinario che stava manovrando, un mezzo cabinato per il sollevamento di materiale ferroso che si è ribaltato con il 36enne all'interno. Soccorso dagli altri operai l'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi dove è poi deceduto, come riportato stamani due quotidiani.

L'infortunio è avvenuto all'interno di una ditta di recupero di materiale ferroso. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco, i tecnici del dipartimento della sicurezza e prevenzione luoghi lavoro della Asl Toscana centro e la polizia municipale di Pontassieve.



