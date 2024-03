Sindaco Amatrice, 'o cambia il superbonus o azioni di protesta'

"Siamo stupiti e sconcertati per un provvedimento approvato di notte dal Consiglio dei Ministri: mortifica la ripartenza che era appena cominciata". Lo dice all'ANSA il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi commentando il provvedimento del Governo che ha azzerato i benefici dei superbonus in edilizia. La preoccupazione è per la ricostruzione. "Abbiamo già informato i cittadini che se il provvedimento rimane com'è e non ci saranno emendamenti, nulla potrà essere fatto per chi non ha ancora depositato il progetto -dice Cortellesi- Se non ci saranno emendamenti saremo costretti a mettere in campo azioni clamorose".

"Il commissario straordinario per la ricostruzione sta lavorando ad un emendamento al decreto sul superbonus, ci stiamo mobilitando e come capofila del 'cratere' dei Comuni terremotati vogliamo un incontro con il Governo", aggiunge il sindaco.

