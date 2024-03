Sindacati,scuola fuori da Autonomia o forti diseguaglianze

L'istruzione va esclusa dall'Autonomia differenziata, va salvaguardato il carattere unitario e nazionale del sistema scolastico, altrimenti si creeranno frammentazione e diseguaglianze e si determinerà la fine del sistema scolastico nazionale. A chiederlo sono tutte le maggiori sigle sindacali del mondo della scuola, Cgil, Cilsl, Uil, Snals in audizione in Commissione affari costituzionali alla Camera. "La scuola deve essere lontana da logiche divisive - hanno detto i sindacalisti - è il luogo per la costruzione dell'eguaglianza. E l'attuale ddl constrasta con la Costituzione in più parti".



