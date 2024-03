Ritardo nel processo a Ilaria Salis, saltano testimoni

Per problemi tecnici, si sono allungati i tempi nel processo in corso a Budapest nei confronti di Ilaria Salis e il giudice Jozsef Sòs ha quindi deciso di non ascoltare una delle presunte vittime e i due testimoni previsti per oggi.

Si passerà quindi solo ad ascoltare solo l'insegnante, in carcere da 13 mesi con l'accusa di aver partecipato all'aggressione a due esponenti di estrema destra, e poi alla decisione sulla richiesta dei domiciliari. È stata fissata inoltre al 24 maggio la prossima udienza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA