Minore cade da terrazzo centro migranti, ferito

Un migrante minore è caduto la scorsa notte da una finestra del centro di via Rolla a Genova dove era ospite facendo un volo da oltre tre metri di altezza.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, con l'automedica.

Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri si sarebbe trattato dell'epilogo di una bravata. Il ragazzo, 15 anni, secondo una prima ricostruzione, si stava arrampicando con un lenzuolo, insieme ad altri compagni, per salire dal secondo piano al terrazzo del terzo piano, dove ci sono delle macchinette automatiche per bevande e cibo. Durante la scalata il giovane ha messo un piede male ed è caduto nel vuoto.



