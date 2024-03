Briatore: Gregoraci, giornate intense e difficili

"Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme" scrive su Instagram Elisabetta Gregoraci, postando alcune foto insieme a Flavio Briatore, al San Raffaele di Milano, dove il manager era ricoverato.

Gregoraci, a lungo sposata a Briatore, con cui ha un figlio, in varie storie, dove ha pubblicato anche il numero di camera dell'ospedale, racconta di essere stata vicina al suo ex in questi ultimi dieci giorni, per questo "delicato e inaspettato intervento e il recupero post operatorio".

"Prendiamo questo momento per ricordarci quanto tutto sia futile rispetto alla salute. Si torna a casa" conclude la showgirl.



