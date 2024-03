Amputato da uno squalo, dopo tre mesi e mezzo torna sul surf

Il 9 dicembre, mentre nuotava nelle acque dell'Oceano Pacifico sulla Gold Coast orientale dell'Australia, era stato attaccato da uno squalo e aveva perso una gamba sotto il ginocchio. Poco più di tre mesi dopo Matteo Mariotti, parmigiano di 20 anni, è tornato su una tavola da wakesurf con la protesi e lo testimonia in un video diffuso sui social: "È impossibile descrivere a parole le emozioni provate in quegli istanti, posso solo consigliarvi una cosa: 'credete in voi!' Obviettivi che sembravano lontani anni luce, sono arrivati in un battito di ciglia e che dire.. grazie!", scrive.

"Grazie a chi ci ha creduto dal primo istante, grazie a chi c'è sempre stato e c'è tutt'ora, grazie a chi mi sta aiutando in questa impresa e grazie anche a chi mi ha messo i bastoni fra le ruote... mi avete fatto capire che nulla e dico nulla mi butterà mai più giù! La vita è troppo bella per fare la guerra, è per questo che vado a fare wake".

Dopo l'infortunio era stato ricoverato e curato all'ospedale Rizzoli di Bologna e protagonista anche di una polemica a distanza con Selvaggia Lucarelli.



