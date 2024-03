Due rettori Trieste eletti nella Giunta della Crui

Il Friuli Venezia Giulia, e Trieste in particolare, conta da oggi due componenti nella Giunta della Conferenza dei Rettori (Crui), l'associazione delle Università italiane statali e non statali riconosciute.

Nel corso dell'ultima seduta dell'Assemblea straordinaria sono stati infatti eletti Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università di Trieste, e Andrea Romanino, direttore della Scuola internazionale superiore di Studi avanzati - SISSA.

La Giunta Crui, composta dall'attuale presidente Giovanna Iannantuoni, rettrice di Milano Bicocca, e da altri 12 componenti, è l'organismo cui spetta il compito di formulare proposte, individuare tematiche e condurre analisi su argomenti riguardanti il sistema universitario nazionale. L'organo, inoltre, ha facoltà di deliberare su materie relative a procedure, accordi e convenzioni finalizzate al coordinamento delle autonomie universitarie, alla promozione e all'adozione di modelli migliorativi per il sistema universitario e alla valorizzazione di attività nei vari campi della gestione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA