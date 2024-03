In tantissimi al corteo di Libera a Roma contro le mafie

È partito da piazza dell'Esquilino il corteo di Libera per la 29esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a cui stanno partecipando in tantissimi. Sullo striscione di testa si legge "Roma città libera" , lo slogan scelto per questa edizione che evoca il film "Roma città aperta". Alle casse è risuonato il brano "A bocca chiusa" di Daniele Silvestri mentre il corteo percorreva via Merulana, dove poco dopo sono stati letti i nomi di tutte le vittime di mafia uccise in Italia.

"Studente contro le mafie" è quello che si legge sullo striscione delle associazioni di studenti. Presenti al cortro il presidente di Libera Don Ciotti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il sindaco di Bari, Antonio De Caro, il segretario generale della Cgil , Maurizio Landini, il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

"Cafiero de Raho non preoccuparti del fango, parla la tua vita, quello che hai fatto in questi anni nella lotta al male, alle mafie, ai quei poteri. Sappi che c'è tanta gente che ti vuole bene, sono altri che devono farsi esami profondi di coscienza". Così don Ciotti dal palco della manifestazione di Libera, a Roma, durante il suo intervento conclusivo e rivolgendosi all'ex procuratore nazionale antimafia seduto in prima fila.



Gualtieri, 'La mafia c'è. Isolarla per colpirla'

"Dobbiamo ricordare a tutti che la mafia c'è, che dobbiamo essere uniti, istituzioni e società civile. Dobbiamo isolarla per colpirla e sostenere magistratura e forze dell'ordine che rischiano la vita per questo. Dobbiamo lavorare anche culturalmente con le scuole e la società civile, rafforzare tutti i presidi e anche intervenire per rigenerare quei luoghi come le periferie dove le mafie usano la povertà e il degrado per arruolare i giovani per farne staffette dello spaccio. Serve un'azione a 360 gradi e l'impegno di Libera con Don Ciotti è straordinario, siamo con lui". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che sta partecipando al corteo di Libera. "A Roma - aggiunge - ci sono zone ostaggio di clan che spacciano, stiamo cercando di intervenire sia con blitz e presidi ma soprattutto con opere di rigenerazione urbana per portare lavoro, scuola, cura e sostenere le associazioni".

Decaro, la lotta alla mafia è anche l'impegno di tanti sindaci

"La lotta alla criminalità organizzata si fa anche con l'antimafia sociale e con l'impegno quotidiano di associazioni, sindaci e di ciascuno di noi. Questa manifestazione dimostra da che parte sta il paese". Lo ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro sfilando a Roma alla testa del corteo di Libera. Al fianco di Decaro anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e diversi esponenti Pd. "Un'espressione di vicinanza a Bari", ha detto Decaro.

A Napoli cerimonia davanti alla lapide per Falcone e Borsellino

"Ricordare le vittime delle mafie significa rinnovare l'impegno da parte dello Stato e della società civile per contrastare tutte le forme di criminalità organizzata". È questo, per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il senso della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" che il Comune ha voluto celebrare in piazza Municipio con una cerimonia dinanzi all'albero della legalità e alla lapide in memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle donne e uomini delle loro scorte. "Dobbiamo trasmettere questo impegno - ha aggiunto il sindaco - soprattutto alle giovani generazioni perché occorre uno sforzo comune per alimentare il principio di legalità che è alla base della nostra democrazia". "Il ricordo delle vittime di mafia - ha osservato l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu - dev'essere alimentato costantemente e non ridursi ad un gesto rituale perché rappresenta un investimento nei confronti dei giovani, ai quali dobbiamo spiegare che il sacrificio di magistrati, poliziotti e imprenditori non è stato vano, ma dimostra come ci siano istituzioni e persone comuni che, per senso di responsabilità, non si girano dall'altra parte".

