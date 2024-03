Quattro anni dal Covid, Mattarella, 'una sfida vinta assieme'

"Lo sforzo sinergico e solidale delle istituzioni ad ogni livello ha consentito di arginare un nemico intangibile all'insegna di una rinascita globale".

È stato un forte richiamo al valore della collaborazione di tutti per vincere la sfida della pandemia il cuore del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale in ricordo della vittime del Covid.

Un'occasione particolare soprattutto per Bergamo, che fu l'epicentro della prima ondata della pandemia, e che ha ricordato quei giorni con una cerimonia al cimitero monumentale.

Nel messaggio per la Giornata, il capo dello stato ha sottolineato che il coronavirus "ha generato una crisi che è suonata terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l'umanità e di come solo una risposta coordinata a livello globale sia stata in grado di farvi fronte, con l'accelerazione nella messa in opera delle più recenti scoperte della ricerca in cui protagonista - ha sottolineato Mattarella - è stata l'Unione europea".

La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che "la pandemia ha sconvolto le nostre vite, ma il popolo italiano ha trovato la forza di reagire. E lo ha fatto con umanità, solidarietà, unità e abnegazione. Questa è l'eredità più preziosa di quella crisi, che dobbiamo saper ricordare e che ci può insegnare ancora molto. Il dolore per le tantissime vite perse è una ferita ancora aperta".

L'Unione europea citata da Mattarella per il suo ruolo nel superamento dell'emergenza era rappresentata oggi a Bergamo dal commissario all'economia, Paolo Gentiloni che, a margine della cerimonia, ha fatto riferimento al corteo dei camion militari che, esattamente quattro anni fa, portavano in varie città d'Italia centinaia di bare perché il crematorio di Bergamo non era più sufficiente. "Quelle immagini - ha sottolineato Gentiloni - hanno risvegliato qualcosa nella coscienza dell'Europa: la necessità di un grande intervento comune di solidarietà dopo le prime settimane di chiusura ed egoismi nazionali". "A Bruxelles - ha ricordato ancora il commissario - la prima risposta fu di chiusura assoluta: Francia e Germania vietarono l'esportazione di mascherine e respiratori ed è incredibile come da quelle chiusure si sia passati alla solidarietà più grande".

Ad accogliere Gentiloni e le altre autorità, fra le quali il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, c'era il sindaco Giorgio Gori, che ha usato parole forti a difesa della sanità pubblica: "Onoreremo fino in fondo la memoria dei bergamaschi e degli italiani che sono caduti a causa della pandemia se e quando riaffermeremo, con i fatti, il valore insostituibile della salute pubblica e del Servizio sanitario nazionale". Mentre l'assessore al welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha ricordato "medici, infermieri, operatori del 118 che hanno perso la vita lavorando per contrastare l'avanzata del virus. Quell'emergenza è alle spalle - ha detto Bertolaso - e ha lasciato in eredità la spinta per migliorare e riorganizzare la gestione dei servizi socio-sanitari: in Lombardia lo stiamo facendo col massimo impegno per dare le risposte che i cittadini si attendono".

