Di Cesare: "Alle mie lezioni intimidazioni squadriste". La Sapienza: "Lezione regolare"

"Intimidazione squadrista di militanti di Forza Italia Giovani, esterni all'università, durante il mio corso di Filosofia su Walter Benamin alla Sapienza. E' la seconda volta che le lezioni vengono interrotte". Lo scrive su fb la professoressa di Filosofia Donatella Di Cesare, al centro nei giorni scorsi di una bufera mediatica per un post dopo la morte della br Balzerani.

"Non mi viene consentito di svolgere il mio insegnamento - scrive la professoressa - così come viene violato il diritto degli studenti. Non una pagliacciata ma una violenza di squadrismo".

La professoressa Donatella Di Cesare "ha svolto regolarmente lezione", dice invece all'ANSA la preside della Facoltà di Lettere e Filosofia de La Sapienza di Roma, Arianna Punzi. "Le contestazioni ci sono state ma non hanno impedito alla docente di svolgere regolarmente le lezioni", sostiene in sintesi l'ateneo.

Video Studenti di Forza Italia Giovani interrompono la lezione di Di Cesare

