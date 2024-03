Riaperta con guardinia la strada per Gressoney

La strada regionale della Valle del Lys è stata riaperta al traffico con guardiania dalle 7 e fino alle 12. Nelle prossime ore la commissione valanghe farà una nuova valutazione sulla percorribilità della via di comunicazione, dove domenica 3 marzo era caduta una valanga che aveva ostruito l'ingresso di una galleria a Gaby. Ieri pomeriggio una finestra di apertura di un paio d'ore ha consentito ai turisti che erano rimasti bloccati nei due comuni a monte, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, di rientrare a casa. Poi alle 18.30 la strada era stata nuovamente chiusa in vista della notte, fino a stamane.

Riaperta anche la strada per Cogne, dove oggi anche le scuole sono tornate ad accogliere gli alunni. La regionale era stata chiusa per pericolo valanghe, in via preventiva, dalla tarda mattinata di domenica. Come nel caso della Valle del Lys, ieri pomeriggio per un paio d'ore era tornata percorribile per poi chiudere nuovamente.

Lo stop al traffico lungo le due strade regionali aveva isolato le tre località, dove si trovano complessivamente oltre 6.000 persone, in buona parte turisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA