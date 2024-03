Fine dell'isolamento in val di Gressoney. 16enne morto in Alto Adige. Maltempo sull'Italia DIRETTA

13:13

Sono state riaperte in Valle d'Aosta le strade regionali della Valgrisenche e della Val di Rhêmes: la prima era stata chiusa in via preventiva ieri sera per il pericolo di caduta piante, la seconda stamane dopo il distacco di una valanga che si è verificato la notte scorsa.

Traffico ancora vietato lungo la strada regionale di Cogne, chiusa ieri in via preventiva per pericolo valanghe e dove sono al momento isolate poco meno di 2.000 persone: qui, rispetto a Gaby, "la situazione sembrerebbe un pochino più semplice", ha detto Valerio Segor, direttore del dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della Valle d'Aosta, e "quasi sicuramente si potrà dar seguito all'apertura di una finestra per far defluire le persone" o "fare valutazioni addirittura di revoca dell'ordinanza stessa. Può essere che per la notte si ritorni a una temporanea, viste anche le previsioni meteo previste per domani, però adesso è un po' prematuro fare quest'analisi".

Chiuse anche l'alta Valsavarenche per pericolo valanghe e la strada regionale numero 33 tra Brusson e il Colle di Joux per i lavori di rimozione piante cadute a causa della neve. "L'attenzione di tutti - dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin - rimane molto alta per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti presenti nelle località maggiormente colpite dalle nevicate. Il nostro appello è di non esporsi a situazioni di pericolo evitando nelle prossime ore escursioni di scialpinismo e la pratica dello sci fuori pista".