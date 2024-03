Arrestato per l'omicidio della madre a Firenze

E' stato arrestato per l'omicidio della madre di 85 anni a Firenze l'uomo di 59 anni che si era barricato nel loro appartamento in via Santa Lucia, dove la polizia ha dovuto fare irruzione. In base a quanto appreso il 59enne avrebbe strangolato la madre. La donna presenterebbe dei segni sul collo per cui viene ipotizzato che sia stata uccisa per strangolamento. Secondo le indagini, nel pomeriggio ci sarebbe stata una lite violenta fra madre e figlio. Il 59enne risulta un paziente seguito dai servizi di salute mentale della Asl.



