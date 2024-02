Valditara,uso didattico cellulare sconsigliato anche a superiori

"Ho annunciato un forte consiglio, nelle prossime Linee guide, a non usare dalle scuole dell'infanzia fino alle medie, il cellulare in classe; del tablet non ho mai parlato; ovviamente nelle primarie il tablet non deve sostituire la scrittura con carta e penna e deve essere usato solo per fini didattici. Alle superiori l'uso del tablet è assolutamente possibile e consigliabile in determinate occasioni. Il problema è il cellulare, che rappresenta uno strumento di forte distrazione. Oggettivamente trovo difficile fare didattica anche alle superiori con un cellulare. Tutte le organizzazioni, anche internazionali, sconsigliano l'uso massiccio del cellulare: influisce sulla capacità di concentrazione. Per vari motivi un uso didattico del cellulare non è consigliabile da nessuna parte ma le Linee guida parleranno solo del cellulare sconsigliato dalla materna e fino alle medie e tablet nelle modalità in cui dicevamo". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ad Rtl dove ha presentato il suo libro "La scuola dei talenti".



