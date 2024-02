Studente ucciso da Tir, migliorano condizioni sorella

I medici del Santa Corona di Pietra Ligure hanno sciolto la prognosi per Manar Dhoukhani, la ragazzina di 15 anni coinvolta nell'incidente in valle Ormea dove ha perso la vita il fratello Mohtadi, 17 anni .

"La paziente - si legge nel bollettino medico emesso da Asl2 - riesce a muovere gli arti inferiori e, ciò che è ancora più significativo, manifesta sensibilità negli stessi. Quest'ultimo aspetto rappresenta un importante segnale clinico positivo. E' stata trasferita dal reparto di Anestesia e Rianimazione a quello di Ortopedia e Traumatologia sempre all'interno del presidio ospedaliero del Santa Corona. I medici hanno ritenuto di sciogliere la prognosi che quindi non è più riservata; è stato attivato anche per lei il supporto psicologico già in essere per i genitori".



