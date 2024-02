Incidente stradale nel Brindisino, due morti e un ferito

Due persone sono morte, e una terza è rimasta ferita, in un incidente stradale sulla provinciale Mesagne-Torre Santa Susanna, nel Brindisino. Due le auto coinvolte che si sarebbero scontrate frontalmente. Le vittime sarebbero due giovani. La persona ferita è stata trasferita in codice rosso in ospedale. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale stanno eseguendo i rilievi. Sul posto ci sono anche carabinieri e agenti della polizia.



