Presidio a Trieste il 24 febbraio per dire 'basta guerre'

Un presidio in piazza Sant'Antonio Nuovo dalle 10 alle 12 di sabato, data che segna il compimento del secondo anno dell'invasione russa in Ucraina per dire "basta a tutte le guerre e gridare la voglia di giustizia e di pace". È questa l'iniziativa organizzata a Trieste dalle Acli, Anpi, Caritas, Cgil, Comitato della Pace Danilo Dolci, Ics ed Emergency in occasione della Giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina promossa da Europe for Peace e Assisi Pace Giusta. La manifestazione è stata presentata oggi in una conferenza stampa nella sede della Cgil della città, sindacato che ha sposato l'iniziativa a livello nazionale.

Oltre allo stop alle armi in tutti i conflitti nel mondo, si chiederà "la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e il reciproco riconoscimento" per arrivare alla soluzione dei due Stati e un'intervento "politico" per porre fine alla "guerra in Ucraina e all'illegale occupazione russa", è scritto nel volantino del presidio.





