Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato all'ergastolo. "Ci furono premeditazione e crudeltà"

Nel 2023 sono state uccise 120 donne, 98 hanno trovato la morte in ambito familiare affettivo, in particolare 64 donne sono state ammazzate dal partner o ex partner. I dati sono in linea con quelli dell'anno precedente. (ANSA)