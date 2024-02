Alice Neri: l'imputato, 'non c'entro niente con l'omicidio'

"Non sono colpevole, non c'entro niente con l'omicidio di Alice Neri". Lo ha gridato Mohamed Gaaloul, 30enne accusato dell'omicidio della donna, uscendo dalla vettura della Polizia penitenziaria all'arrivo in tribunale a Modena. Poche parole scandite urlando nel breve passaggio tra camionetta e ingresso, in mezzo a fotografi e telecamere assiepate. Oggi è prevista la seconda udienza del processo che vede Gaaloul imputato per omicidio volontario e distruzione di cadavere di Alice Neri, la donna di 32 anni uccisa il 18 novembre dello scorso anno a Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena.

In aula oggi non c'è la madre della vittima, Patrizia Montorsi, che attraverso il proprio legale Cosimo Zaccaria chiede giustizia per la figlia. Sono presenti invece Casa delle donne e Udi, associazioni che nella precedente udienza erano state ammesse parte civile.

Il presidente di Corte oggi dovrà esprimersi sulle eccezioni sollevate dalla difesa tra cui l'annullamento dell'interrogatorio. C'è la possibilità che Gaaloul rilasci delle dichiarazioni spontanee.

Avendo Gaaloul invocato "verità" davanti ai giornalisti, la presidente della Corte d'assise di Modena, Ester Russo, lo ha invitato a inizio udienza a raccontare la propria versione dei fatti con dichiarazioni spontanee o con un interrogatorio. "Non c'è verità se l'imputato di un fatto così grave non espone le proprie verità", ha detto la presidente di Corte.

Intanto nella richiesta di ammissione dei testimoni da parte della difesa sono stati, a sorpresa, stralciati dalla lista due testi poiché risultano indagati. Si tratta delle due persone che avevano in custodia la vettura di Alice Neri in un deposito a Mirandola. Sull'auto erano emerse "manomissioni", con due cerchioni che apparentemente sarebbero stati sostituiti con altri.

