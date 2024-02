Bonaccini, su fine vita scelta di dignità ma serve legge

"Noi ci auguriamo che ci sia una legge nazionale, altrimenti saremo di fronte a qualcosa di clamoroso se ogni regione dovesse muoversi a seconda della propria volontà o non volontà. Io credo che l'appello più grande vada fatto al Parlamento". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini commentando la recente delibera regionale che regolamenta l'accesso al suicidio assistito. "Abbiamo fatto questa scelta - ha aggiunto - per provare a mettere la volontà e la dignità delle persone al primo posto, lasciando mi auguro in fretta al Parlamento il dovere di legiferare".



