Valanga travolge tre francesi in val Gelada in Trentino

Sistema di Protezione civile in azione, questo pomeriggio, per una valanga che si è staccata nella zona compresa tra malga Mondifrà e la bocchetta dei Tre Sassi, a 2.200 metri di quota in Val Gelada, in Trentino. Sono stati tratti in salvo tre gli scialpinisti francesci. Uno di loro versa però in gravi condizioni.

L'allarme è scattato dopo le 13, in seguito alla chiamata di allarme alla Centrale unica di emergenza 112. Immediatamente si sono levati in volo due elicotteri del soccorso del Trentino, oltre al velivolo del Nucleo dei vigili del fuoco permanenti come supporto. Coinvolti anche il Soccorso alpino del Trentino con le squadre cinofile, i Vigili del fuoco volontari, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e l'Arma dei carabinieri. Nelle operazioni - rese complesse anche dalla scarsa visibilità e concluse alle 16.30 - sono stati coinvolti oltre 30 soccorritori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA