Su Fb video manganellate e protesta sotto pioggia a Cpr Milano

Due migranti ospiti del Cpr di via Corelli a Milano la notte scorsa si sono sdraiati per terra, sotto la pioggia, con solo gli slip indosso, per protestare contro le condizioni del Centro di permanenza per i rimpatri, commissariato lo scorso dicembre. Lo si vede in un video postato dalla rete 'Mai più lager - No ai Cpr'. Sulla stessa pagina Facebook, in un altro video, si vedono agenti della guardia di finanza in tenuta antisommossa e due ospiti presi a manganellate. "I due - scrive la rete No Cpr - sono stati portati in infermeria: uno con una gamba visibilmente rotta e l'altro, il più giovane, quasi esanime, a braccia".

Secondo la rete No Cpr, la 'protesta della pioggia' è nata dalle condizioni all'interno del centro: nonostante molti degli ospiti "siano ricoperti di macchie pruriginose su tutto il corpo (scabbia? cimici? Intossicazione?) non ricevono cure neppure quando hanno la fortuna di riuscire ad accedere all'infermeria: la solita infermeria dove gli unici farmaci sui quali non si lesina sono quelli sedativi, la "terapia"". E poi "Il cibo, oltre ad essere in porzioni letteralmente da fame, dicono sia immangiabile", "I bagni, il solto sfacelo in condizioni igieniche indegne".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA