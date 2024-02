E' di un morto e di sei feriti (e non di due morti, come precedentemente riferito dalle fonti, ndr), di cui uno gravissimo, il bilancio dell'incidente avvenuto stamani poco prima delle 7 in A12, tra Rapallo e Chiavari. Quattro persone sono state portate in codice rosso negli ospedali di Lavagna e al policlinico San Martino di Genova mentre altri due feriti sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Lavagna.

