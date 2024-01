La Difesa al lavoro su una legge per i riservisti in caso di guerre

Il ministero della Difesa è al lavoro per una legge che riguarda l'introduzione di una riserva ausiliaria dello Stato, quindi delle Forze armate, composta da non oltre diecimila unità, come già auspicato dalla legge 119 del 2022, introdotta dal precedente governo. La riserva - una volta reclutata, formata e periodicamente addestrata - potrebbe essere composta da ex militari o personale con determinate specifiche, impiegabile nei casi di necessità durante eventuali conflitti e crisi internazionali, non impiegati sul fronte dei teatri operativi ma per il supporto logistico e la cooperazione.

In passato il ministro aveva già annunciato alle commissioni parlamentari della Difesa l'intenzione di un intervento legislativo in questo senso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA